Comune: in scuole statali mense pronte a riaprire già lunedì (Di venerdì 11 settembre 2020) Roma – “Il servizio di ristorazione scolastica di Roma Capitale e’ pronto a partire regolarmente da lunedi’ 14 settembre anche nelle scuole statali della citta’. I dirigenti scolastici Miur, nella loro autonomia, insieme ai consigli d’istituto, decidono qual e’ il giorno d’inizio delle attivita’ didattiche nelle proprie scuole e di conseguenza anche del servizio di ristorazione. Roma Capitale e’ pronta e sta agendo con massima collaborazione”. Cosi’ il Comune di Roma in una nota. “Pur comprendendo la delicatezza del momento che ogni singolo dirigente scolastico statale si trova ad affrontare per questa inedita riapertura”, l’Amministrazione Capitolina “rivolge loro l’invito a limitare quanto piu’ possibile i ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 11 settembre 2020) Roma – “Il servizio di ristorazione scolastica di Roma Capitale e’ pronto a partire regolarmente da lunedi’ 14 settembre anche nelledella citta’. I dirigenti scolastici Miur, nella loro autonomia, insieme ai consigli d’istituto, decidono qual e’ il giorno d’inizio delle attivita’ didattiche nelle propriee di conseguenza anche del servizio di ristorazione. Roma Capitale e’ pronta e sta agendo con massima collaborazione”. Cosi’ ildi Roma in una nota. “Pur comprendendo la delicatezza del momento che ogni singolo dirigente scolastico statale si trova ad affrontare per questa inedita riapertura”, l’Amministrazione Capitolina “rivolge loro l’invito a limitare quanto piu’ possibile i ...

L’iniziativa è completamente a spese del Comune di Zagarolo. Il test si potrà effettuare entro il 30 Settembre, ore 20.00. È previsto un test sierologico ad alunno. “Vogliamo garantire a tutti gli ...

Oristano, la prima campanella potrebbe suonare l'1 ottobre VIDEO

Le scuole a Oristano potrebbero riaprire il primo ottobre. L'ipotesi, sollevata in Comune, è legata al referendum del 20-21 settembre. "Dopo il voto - dice l'assessore alla Pubblica istruzione Massimi ...

