Centro Storico, la delusione del Comitato: “Dal Comune nessuna risposta” (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Comitato Centro Storico che lamenta la scarsa attenzione del Comune sulle istanze presentate nelle scorse settimane: “La presente, facendo seguito alle numerose precedenti missive, per rappresentarVi che, ad oggi, non si è adempiuto a nessuna delle proposte avanzate da questo Comitato. L’unico positivo effetto del nostro scrivere si è avuto con l’annullamento dei concerti previsti per Città Spettacolo, ma solo grazie alla prudenza e sensibilità di S.E. il Prefetto di Benevento. Abbiamo preso atto della circostanza che sia per Città Spettacolo sia per l’ammodernamento dell’illuminazione della Villa Comunale sono stati ... Leggi su anteprima24

