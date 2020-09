Camera: Domani Fico a G7 Camere basse (Di venerdì 11 settembre 2020) Roma, 11 set. (Adnkronos) - Il presidente della Camera, Roberto Fico, prenderà parte, Domani, alla 18/ma riunione dei presidenti delle Camere basse dei Parlamenti dei Paesi del G7. L'incontro, che avviene quest'anno sotto la presidenza della Speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti d'America, Nancy Pelosi, si svolgerà in videoconferenza. Alle 13 sono previsti gli interventi di apertura dei presidenti. Il programma sarà poi articolato in tre panel che vedranno la partecipazione, tra gli altri, di Madelein Albright, già segretario di Stato Usa, e Jim Yong Kim, già presidente della Banca Mondiale, e i videomessaggi del Dalai Lama, del cantante degli U2 Bono e dell'ex segretario di Stato Usa John Kerry. Tra i temi che saranno affrontati: ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020) Roma, 11 set. (Adnkronos) - Il presidente della, Roberto, prenderà parte,, alla 18/ma riunione dei presidenti delledei Parlamenti dei Paesi del G7. L'incontro, che avviene quest'anno sotto la presidenza della Speaker delladei Rappresentanti degli Stati Uniti d'America, Nancy Pelosi, si svolgerà in videoconferenza. Alle 13 sono previsti gli interventi di apertura dei presidenti. Il programma sarà poi articolato in tre panel che vedranno la partecipazione, tra gli altri, di Madelein Albright, già segretario di Stato Usa, e Jim Yong Kim, già presidente della Banca Mondiale, e i videomessaggi del Dalai Lama, del cantante degli U2 Bono e dell'ex segretario di Stato Usa John Kerry. Tra i temi che saranno affrontati: ...

