Achille Lauro in concerto con l'orchestra sinfonica a Taranto (Di venerdì 11 settembre 2020) Lo abbiamo lasciato con un disco dance anni '90 e a fine mese lo ritroveremo in concerto con un'orchestra sinfonica. Si tratta dell'ultimo progetto di Achille Lauro, artista che del trasformismo – quello del precursore Renato Zero – ha fatto la sua nuova cifra stilistica. L'ex trapper Lauro, infatti, da molti mesi è al lavoro su un progetto sinfonico, poi interrotto a causa dello stop ai concerti a causa dell'emergenza Covid, e che invece avrà finalmente un'anteprima nazionale il prossimo 26 settembre dal MediTa Festival di Taranto. In questa data Achille Lauro si esibirà nella piazza che ha ospitato il primo concerto dopo il lockdown, cantando accompagnato ... Leggi su gqitalia

