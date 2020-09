Accardo a Portopiccolo, prima volta in scena dopo lockdown (Di venerdì 11 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 11 SET - Verdi, il celeberrimo. Paganini, forse il più amato. E poi Boccherini, tutto da scoprire. In un vero omaggio all'Italia e alla sua grande musica. Torna in scena così l'11 ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - ROMA, 11 SET - Verdi, il celeberrimo. Paganini, forse il più amato. E poi Boccherini, tutto da scoprire. In un vero omaggio all'Italia e alla sua grande musica. Torna in scena così l'11 sette ...

L'EVENTO TRIESTE Un altro appuntamento questo venerdì per Falesie in musica

TRIESTE Un altro appuntamento questo venerdì per Falesie in musica con Portopiccolo e la Società dei Concerti di Trieste, insieme per questa rassegna che ha come obiettivo quello di creare un sistema ...

