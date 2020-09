Zecchino d'Oro post Covid. La direttrice: 'Ai bimbi mancano gli abbracci ma non vedono l'ora di cantare' (Di giovedì 10 settembre 2020) Zecchino d'Oro 2019: vince 'Acca' di Rita Longordo 8 dicembre 2019 Sabrina Simoni dirige il Coro dell'Antoniano da 25 anni ed è lei che ci racconta, facendo una breve pausa dalle registrazioni, l'... Leggi su bolognatoday

Nutizieri : Zecchino d'Oro post Covid. La direttrice: 'Ai bimbi mancano gli abbracci ma non vedono l'ora di cantare'… - iw0rby : @pdnetwork di chi cura..! nei CUP gestiti da voi non si trova un appuntamente neanche a pagarlo con oro zecchino..!… - agomezes12 : RT @antoniettaband1: Il Tondo Doni con la sua meravigliosa cornice, disegnata da me e intagliata dai Tasso. Accuratamente dorata in oro zec… - xjokerscars : @mrshevrondalee Altro che Zecchino D'oro ?? - fulviomarras2 : RT @Pier_ef_fect: Se Trump è nominato al Nobel per la pace, io mi merito di vincere un Oscar, un Grammy, lo Zecchino d'Oro e pure Miss Mure… -

Ultime Notizie dalla rete : Zecchino Oro Zecchino d'Oro post Covid. La direttrice: "Ai bimbi mancano gli abbracci ma non vedono l'ora di cantare" BolognaToday Intervista esclusiva a Raimondo Todaro

Raimondo, come ti stai preparando in vista del ritorno di “Ballando con le stelle”? Abbiamo cominciato le prove e facciamo doppia sala quasi tutti i giorni alternandola ad un po’ di palestra sperando ...

“Ho voglia di vin!”: da Vo’ un inno di speranza e di gioia con il video della vendemmia 2020 di Nicola Canal

A omaggiare questo periodo dell’anno ci ha pensato Nicola Canal, con il video, che potete vedere anche sulla sua pagina Facebook Canal - il canal o su YouTube, dove, grazie alla parodia di “Karaoke” d ...

Raimondo, come ti stai preparando in vista del ritorno di “Ballando con le stelle”? Abbiamo cominciato le prove e facciamo doppia sala quasi tutti i giorni alternandola ad un po’ di palestra sperando ...A omaggiare questo periodo dell’anno ci ha pensato Nicola Canal, con il video, che potete vedere anche sulla sua pagina Facebook Canal - il canal o su YouTube, dove, grazie alla parodia di “Karaoke” d ...