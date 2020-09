Zaniolo ha deciso: operazione programmata per domenica in Austria (Di giovedì 10 settembre 2020) Nicolò Zaniolo ha sciolto la riserva. Il talento giallorosso, infatti, dopo alcuni ripensamenti, ha deciso di operarsi in Austria , esattamente dove si è operato Giorgio Chiellini dopo l'infortunio ... Leggi su leggo

