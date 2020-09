Verona, festeggia compleanno al bar: 14enne ricoverata per coma etilico (Di giovedì 10 settembre 2020) commenta Ha scelto un bar per festeggiare il compleanno insieme agli amici, ma la protagonista, una 14enne di Verona, ha iniziato a bere drink ad alto contenuto alcolico fino a svenire per coma ... Leggi su tgcom24.mediaset

travelitalia : Buongiorno Verona, sono le ore 08:00 di giovedi 10 settembre, il 254° giorno dell'anno, mancano 112 giorni alla fin… - travelitalia : Buongiorno Verona, sono le ore 08:00 di mercoledi 9 settembre, il 253° giorno dell'anno, mancano 113 giorni alla fi… - michelagiacco : RT @_erikaleo: Dai che domani si festeggia all'Arena di Verona ???? @AmorosoOF @BOOMDABASH - larenait : Il museo dei bambini di #Verona compie un anno e festeggia con un fine settimana di eventi e attività - _erikaleo : Dai che domani si festeggia all'Arena di Verona ???? @AmorosoOF @BOOMDABASH -

Ultime Notizie dalla rete : Verona festeggia Verona, festeggia compleanno al bar: 14enne ricoverata per coma etilico TGCOM Verona, festeggia compleanno al bar: 14enne ricoverata per coma etilico

Ha scelto un bar per festeggiare il compleanno insieme agli amici, ma la protagonista, una 14enne di Verona, ha iniziato a bere drink ad alto contenuto alcolico fino a svenire per coma etilico. La gio ...

LIVE - Verona: c'è Benassi, trattativa Vlahovic. Borja a Firenze. Cagliari, ecco Sottil

Leonard Zuta e Liam Henderson sono ufficialmente due giocatori del Lecce. Le trattative per portarli nel Salento hanno avuto la fumata bianca e nel pomeriggio i due calciatori arriveranno a Lecce per ...

Ha scelto un bar per festeggiare il compleanno insieme agli amici, ma la protagonista, una 14enne di Verona, ha iniziato a bere drink ad alto contenuto alcolico fino a svenire per coma etilico. La gio ...Leonard Zuta e Liam Henderson sono ufficialmente due giocatori del Lecce. Le trattative per portarli nel Salento hanno avuto la fumata bianca e nel pomeriggio i due calciatori arriveranno a Lecce per ...