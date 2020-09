Us Open 2020: Azarenka batte Mertens e conquista la semifinale (Di giovedì 10 settembre 2020) Vittoria netta per Victoria Azarenka, che stende in un’ora di gioco Elise Mertens nel match valevole per i quarti di finale degli Us Open 2020. La bielorussia, che conferma di essere in un periodo di grandissima forma, batte la belga in due set con il punteggio di 6-1 6-0, chiudendo la pratica in tempi molto brevi. Stasera sarà subito semifinale, con Azarenka che si troverà di fronte la padrona di casa Serena Williams in un incontro che comincerà nella notte italiana. Dall’altra parte del tabellone, per un posto in finale si sfideranno Jennifer Brady e Naomi Osaka. IL TABELLONE DEL TORNEO Leggi su sportface

