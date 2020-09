Università di Pisa: al via la laurea magistrale in “Tecnologia e produzione della carta e del cartone” (Di giovedì 10 settembre 2020) Sono aperte le iscrizioni al corso di laurea magistrale in “Tecnologia e produzione della carta e del cartone“, una delle novità dell’offerta formativa dell’Università di Pisa per l’anno accademico 2020/2021. Il corso, promosso dal Dipartimento di Ingegneria civile e industriale con la collaborazione della Fondazione Lucchese per l’Alta Formazione e la Ricerca, è interamente tenuto in lingua inglese e ha l’obiettivo di formare una figura professionale specifica per l’industria cartaria, con solide conoscenze multidisciplinari sui processi, sugli impianti e sui prodotti caratteristici del settore. Nei due anni di corso, gli studenti avranno la possibilità di frequentare ... Leggi su meteoweb.eu

