Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 10 settembre: Serena torna sui suoi passi? (Di giovedì 10 settembre 2020) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 10 settembre 2020. Che cosa vedremo nell’episodio su Rai 3 alle 20.40 circa? Serena è rimasta colpita dall’intervento di Filippo che ha fatto in modo che la Cirillo non perdesse la recita di Irene a causa di un imprevisto. La Cirillo inizia a ripensare ai momenti felici del passato, quando erano tutti e tre insieme. Prova ancora qualcosa per l’ex marito? Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

UPAS_Rai : Cosa è successo ieri sera ad #unpostoalsole? Guarda la puntata di ieri come sempre online su @RaiPlay - loukisstab : Raga sono di nuovo indecisa su quale tatuaggio fare prima tra i due. Vorrei fare sulla parte interna dell avanbracc… - redazionetvsoap : #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni Il giovane Poggi resterà in prima linea, pronti per il seguito della storia? - UPAS_Rai : Rivivi le #storie della #22esima #serie di #unpostoalsole con le puntata in onda al mattino su @RaiPremium e subito… - Teleblogmag : Niko e Susanna sembrano davvero al capolinea ma anche per Viola e Eugenio é cosi? Iscriviti al nostro canale Telegr… -