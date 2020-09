The Walking Dead finirà: decisa l’ultima stagione, la comunicazione dei produttori (Di giovedì 10 settembre 2020) La serie sugli zombie The Walking Dead sembrava destinata ad essere immortale e che quindi ci sarebbero state ancora varie stagioni. Invece i produttori hanno annunciato che la prossima stagione, l’undicesima, sarà l’ultima, dopodiché si dirà addio ai vari personaggi. Chi sperava dunque che la serie continuasse come una sorta di soap opera rimarrà deluso. The Walking Dead volge al termine, i produttori: “Ci sarà un gran finale” La prima stagione di The Walking Dead è stata trasmessa nel 2010 ed il successo della serie è stato immediato e notevole tanto che la storia si è protratta per 10 stagioni e, stando alle parole degli showrunner ... Leggi su tutto.tv

fedefie : @ilpost Poi partirà una docufiction sul mondo reale 'the walking dead: the COVID-19 chronicles' - gebr_i : ma the walking dead la guarda ancora qualcuno - ilpost : La serie tv “The Walking Dead” si concluderà nel 2022 con l’undicesima stagione - Master_Ciccio : The Walking Dead: L'11ª stagione sarà ufficialmente l'ultima ma arriveranno nuovi spin-off e progetti. #TWD… - giocodelmuori : nel 2022 ci sarà l’ultima stagione di the walking dead e poi basta, io sto già male adesso -