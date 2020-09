Suarez-Juve, Atletico su Cavani, stand-by Dzeko, gelo su Milik (Di venerdì 11 settembre 2020) Il giro degli attaccanti, come sempre. Dalla Spagna cambiano versione ogni dieci minuti, l’unica cosa sicura è che Suarez vuole la Juve, assolutamente ricambiato. E che non hanno fondamento le voci che vorrebbero un clamoroso dietrofront di Koeman pronto a confermare il Pistolero. Anche se accadesse, sarebbe una cosa abbastanza ridicola. L’Atletico Madrid intanto continua a dialogare con Cavani, nella speranza di trovare un accordo che negli scorsi mesi aveva pressoché perfezionato. Su Dzeko la situazione resta bloccata e la Roma sarebbe felice se restasse, a maggior ragione dopo il grave infortunio a Zaniolo. Milik vive nel gelo di Napoli, anche se siamo ancora in estate, il contratto che scade crea nervosismi e fibrillazioni. E Morata ... Leggi su alfredopedulla

