Sostegno per il concorso Comune di Roma 2020: bando e come prepararsi (Di giovedì 10 settembre 2020) Ci sono alcune importanti informazioni da prendere in esame a proposito del concorso Comune di Roma 2020, a conti fatti uno dei più attesi di tutto l’anno. Effettivamente, non affrontavamo argomenti simili da oltre un anno sulle nostre pagine, alla luce di qualche dettaglio emerso solo negli ultimi giorni. Mi riferisco sia al bando per partecipare, sia ad alcuni supporti che potrebbero aiutare i candidati a presentarsi al meglio al momento della tanto delicata prova. bando e dritte per prepararsi in vista del concorso Comune di Roma 2020 La questione bando, a proposito del concorso Comune di Roma ... Leggi su optimagazine

