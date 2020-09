Sky - Juve, tempi prolungati per Suarez: in caso di fumata nera l'alternativa è Giroud (Di giovedì 10 settembre 2020) La Juventus continua a lavorare per l'attaccante e aspetta i tempi burocratici per Luis Suarez del Barcellona. In caso di fumata nera, però, il club bianconero valuta delle alternative. Leggi su tuttonapoli

forumJuventus : Domenica 13 alle 10:30 su Sky Sport prima amichevole per la Juve di Pirlo contro il Novara ???… - SkySport : Juve, Suarez farà esame di italiano nei prossimi giorni per il passaporto comunitario - SkySport : #Suarez alla #Juve ritroverebbe il 'raccattapalle' de Ligt: la foto virale - juve_magazine : SKY - Juventus, spunta l'ipotesi Giraud per l'attacco - j_giamp84 : La #juve secondo sky ha l accordo con #dzeko,#suarez,#milik,#giroud ma davvero fanno? La juve é diventata la puttan… -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Juve Juventus, Pirlo studia la difesa "mobile": a tre in fase di possesso Sky Sport 'Toto-attaccante' alla Juventus: spunta anche l'ipotesi Giroud

Olivier Giroud entra nella lista dei papabili a diventare il prossimo centravanti della Juventus dopo l'addio di Higuain, Villarreal su De Sciglio. Olivier Giroud entra nella lista dei papabili a dive ...

Juventus, offerta del Villarreal per De Sciglio. Le ultime

Il Villarreal ha formulato un’offerta per Mattia De Sciglio, attualmente ai margini del progetto tecnico della Juventus. Come riportato da Sky Sport, la dirigenza bianconera si è riservata qualche ora ...

Olivier Giroud entra nella lista dei papabili a diventare il prossimo centravanti della Juventus dopo l'addio di Higuain, Villarreal su De Sciglio. Olivier Giroud entra nella lista dei papabili a dive ...Il Villarreal ha formulato un’offerta per Mattia De Sciglio, attualmente ai margini del progetto tecnico della Juventus. Come riportato da Sky Sport, la dirigenza bianconera si è riservata qualche ora ...