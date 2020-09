Quanto guadagna un notaio in Italia: stipendio lordo e netto (Di giovedì 10 settembre 2020) Quanto guadagna un notaio in Italia? Lo stipendio di un notaio, è risaputo, spesso è molto alto, tanto che diverse persone si fanno tentare dal voler intraprendere questa professione auspicando lauti guadagni. Ma i soldi arrivano comunque dopo molta fatica e una lunga preparazione, che fa di questo mestiere uno dei più redditizi ma anche uno di quelli con maggiori responsabilità e competenze giuridiche. Il notaio, per intenderci, non è semplicemente colui che mette una firma e guadagna la parcella, ma chi ha una conoscenza giuridica molto vasta in diversi ambiti, senza contare il ruolo di responsabilità nell’accordo tra le parti, quando ci si riferisce ad esempio a una compravendita immobiliare. ... Leggi su termometropolitico

GiuPe7 : @davidemaggio Appero', quindi le ospitate quanto costano, se hanno anche un agente che ci guadagna? - PandolfiRudy : @NickCecca Ragazzi ma il @NickCecca secondo me non esprima un'opinione ma un'indiscrezione di mercato...che gliene frega quanto guadagna ?? - LaVolage : @biecoilluminist @alfredoferrante No, segue il dirigente statale costantemente. Altrimenti come potrebbe sapere che… - giu_alessi : @CarloCalenda Un professore guadagna netto in busta in un anno, quanto questi deficienti guadagnano in poco più di… - 4ZampeNews : Il calcio apre ai fondi ma ancora una volta non c'è nulla di definitivo -

Ultime Notizie dalla rete : Quanto guadagna Chi è Denis Dosio e quanto guadagna Money.it Quando i vecchi parametri Ue?

La postura espansiva di eurogoverni, Commissione e Bce è stata finora un formidabile pilastro della fiducia economica che è riuscito a compensare l'incertezza causata dalla pandemia. Ora, però, cominc ...

Quando la Bce è alle prese col super-euro

In reazione al cambiamento di politica della Federal Reserve, l’euro ha guadagnato un po’ di terreno rispetto al dollaro, alimentando i timori che la moneta unica possa danneggiare l’economia dell’Eur ...

La postura espansiva di eurogoverni, Commissione e Bce è stata finora un formidabile pilastro della fiducia economica che è riuscito a compensare l'incertezza causata dalla pandemia. Ora, però, cominc ...In reazione al cambiamento di politica della Federal Reserve, l’euro ha guadagnato un po’ di terreno rispetto al dollaro, alimentando i timori che la moneta unica possa danneggiare l’economia dell’Eur ...