Progetti vecchi e Baudate: lo scontro pop DeMa-De Luca che impantana Napoli (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Per cinque anni se n’è fregato di Napoli” tuona e contrattacca da Palazzo San Giacomo ‘DeMasaniello’ mentre lo sceriffo De Luca tenta la conquista della città. Sente la Regione in tasca per la seconda volta e ora vuole anche le chiavi del Comune. Il bottino di entrambi è lo stesso: le comunali. Il Governatore per rafforzarsi, il sindaco per giocarsi l’ultima carta: quella delle Politiche. Tutti e due ora nella stessa direzione: Napoli. Ma nessuno in realtà sembra guardare la città. In uno scontro ennesimo e perenne tra istituzioni che invece di dialogare, si attaccano. Un conflitto più di parole e molto social, che non di fatti. Nemmeno la pandemia frena. In tempi di Covid De Luca chiede ... Leggi su anteprima24

amendolaenzo : Nessuno ‘svuota cassetti’. Le risorse del #NextGenerationEU non saranno usate per riciclare vecchi progetti, ma per… - tegamini : @morrick @snowof85 È tremendo. A me capita molto con le agenzie con cui lavoro per i social. Ti propongono progetti… - dcdeiv : Mi manca programmare ma sono stufo di tutti i miei vecchi progetti. - Paogiu : RT @amendolaenzo: Nessuno ‘svuota cassetti’. Le risorse del #NextGenerationEU non saranno usate per riciclare vecchi progetti, ma per rende… - zazoomblog : Recovery Fund quei progetti vecchi di anni piovuti sulle scrivanie dei ministri - #Recovery #progetti #vecchi… -

Ultime Notizie dalla rete : Progetti vecchi Recovery Fund, quei progetti vecchi di anni piovuti sulle scrivanie dei ministri Open Milano, il Compasso d’Oro alla «mano-robot»: premiata l’idea di tre quarantenni milanesi

Se vale il paragone del Compasso d’Oro come Pallone d’oro dei designer, loro hanno sognato abbastanza volte di vincerlo. Quando studiavano al Politecnico, oppure nel 2010 quando hanno fondato Ddp apre ...

Valdera del futuro, tra bus e 100 km di ciclabile

Il progetto Linking Valdera prevede nuovi bus elettrici e oltre cento chilometri di pista ciclabile. Potrebbe essere finanziato con il Recovery Fund PECCIOLI — E' una visione del futuro ma anche del p ...

Se vale il paragone del Compasso d’Oro come Pallone d’oro dei designer, loro hanno sognato abbastanza volte di vincerlo. Quando studiavano al Politecnico, oppure nel 2010 quando hanno fondato Ddp apre ...Il progetto Linking Valdera prevede nuovi bus elettrici e oltre cento chilometri di pista ciclabile. Potrebbe essere finanziato con il Recovery Fund PECCIOLI — E' una visione del futuro ma anche del p ...