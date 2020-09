Palinsesti Mediaset autunno 2020, tutte le novità in onda tra fiction e intrattenimento (Di giovedì 10 settembre 2020) Arrivano alcune novità per i Palinsesti Mediaset dell’autunno 2020. Abbiamo già visto la programmazione ufficiale delle varie reti, con alcune interessanti sfide serali come quella tra Ballando con le Stelle e Tu Sì que Vales. Senza contare le varie prime serate con Grande Fratello Vip 5 e Temptation Island. Novità Palinsesti Mediaset, nuove fiction su Canale 5 Tra le novità, la prima serata dedicata ai 70 anni di Renato Zero. Il 29 settembre Canale 5 trasmetterà una serata musicale per il compleanno del celebre artista, che andrà in onda in prima serata. Annunciata anche una nuova fiction con Vanessa Incontrada, che potrebbe anche prendere parte a Sanremo 2021. L’attrice ... Leggi su tutto.tv

