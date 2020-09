Omicidio De Paola, confermato l’arresto per Di Matola (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Martino Valle Caudina (Av) – Gianluca Di Matola resta nel carcere di Bellizzi Irpino. Il 31enne è accusato di aver ucciso il boss Orazio De Paola. Il Gip del Tribunale di Avellino ha confermato il fermo firmato nelle scorse ore dal sostituto procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, Giuliano Caputo. E’ stata infatti ventilata anche l’ipotesi che alla base del litigio ci sarebbe un motivo passionale. I due, stando a indiscrezioni, avevano messo gli occhi sulla stessa donna, una 30 enne di San Martino Valle Caudina, che sarebbe stata già ascoltata dai carabinieri. Una delle versioni. Perché si dice anche che De Paola fosse intervenuto per bloccare le avances del trentunenne nei confronti della ragazza. Solo le ... Leggi su anteprima24

ottopagine : Omicidio De Paola, gip conferma arresto Di Matola #SanMartinoValleCaudina - ilCiriaco : #Irpinia Omicidio De Paola: il presunto assassino incastrato dalla videosorveglianza - occhio_notizie : Proseguono le indagini sul delitto del boss De Paola - wam_the : Omicidio De Paola, un altro indagato. Oggi l’interrogatorio - sono_paola : Riflettendo sull’omicidio di #Colleferro, mi chiedevo oltre ad un certo tipo di propaganda che incita all’intollera… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Paola

Resta in carcere ad Avellino, dove si trova da due notti con l'accusa di omicidio volontario, Gianluca Di Matola, il 23enne di San Martino Valle Caudina accusato di aver ucciso a colpi di pistola il b ...Fermato in autostrada, mentre percorreva il tratto Roma Nord, un 32enne, nell’ambito delle indagini sulla uccisione del boss Orazio de Paola. Ad entrare in azione sono stati i carabinieri, che hanno b ...