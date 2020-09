Napoli, De Laurentiis positivo al coronavirus: le reazioni social (Di giovedì 10 settembre 2020) Aurelio De Laurentiis è positivo al coronavirus. L’annuncio ufficiale è arrivato dal Napoli, che ha confermato alcune indiscrezioni alle prime ore del mattino. Il presidente del club azzurro avrebbe anche accusato alcuni sintomi, e nella giornata di ieri durante l’assemblea di Lega Serie A avrebbe spesso evitato di mettere la mascherina quando necessario. Ecco come la notizia è stata commentata dai social network. De Laurentiis ha sintomi del coronavirus, effettua il tampone e senza aspettare il risultato si presenta all’assemblea di Lega. Non indossa la mascherina, sta ore in una sala chiusa con gli altri presidenti e alle 20 annuncia: Ho il Covid. Bell’esempio di rispetto e intelligenza. — Fabio Ravezzani ... Leggi su sportface

Corriere : ?? Il presidente del Napoli è positivo. Ieri ha partecipato all'assemblea di Lega - DiMarzio : #Napoli, il presidente #DeLaurentiis positivo al #Coronavirus - Open_gol : ?? Coronavirus, positivo il presidente del Napoli De Laurentiis. «Alla riunione di Serie A con sintomi ma senza masc… - Bubu_Inter : RT @marifcinter: De Laurentiis polemico: “Il mercato del Napoli? Dovreste chiederlo a Conte. Ma non quello dell’Inter, quello del governo”… - peppe844 : RT @DiMarzio: #Napoli, il presidente #DeLaurentiis positivo al #Coronavirus -