Muccino versus Salvini, siamo all'istigazione contro il nemico (Di giovedì 10 settembre 2020) La cultura e l'odio. Ci vuole stomaco nel sopportare che cosa sono capaci di tirare fuori certi personaggi. La perla del giorno la merita Gabriele Muccino, regista e abbastanza fuori di testa. Che è arrivato a fare il tifo sconsiderato in rete per la donna che ha aggredito a Pontassieve Matteo Salvini. Nicola Zingaretti ieri è stato costretto ad un tweet di solidarietà al capo della Lega. “L'odio e a violenza non devono contaminare la politica, per i democratici è una responsabilità e un valore assoluto”, con l'hashtag #Pontassieve. Mal gliene incolse, povero Nicola, che si è beccato non poche rispostacce. Tra queste, la palma della peggiore spetta proprio a Muccino, che se ne è uscito in maniera davvero ignobile: “Solidarietà?!!! A chi incita odio e violenza ... Leggi su iltempo

