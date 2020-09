M4, i tunnel vedono la luce. La talpa buca la stazione Solari: gallerie terminate (Di giovedì 10 settembre 2020) Finisce in un tripudio di petardi e trombette da stadio, tra caschetti da cantiere che sventolano. L'arrivo della talpa alla stazione Solari della M4 è un momento importante per la mobilità milanese, ... Leggi su leggo

xshelbyhere : due mie ex amiche stanno entrando in quel tunnel che sono le relazioni tossiche, entrambe escono solo e sempre con… - rumarno2 : #agorarai @lisa4liberty e @LiciaRonzulli non vedono l'ora di sprecare i miliardi che arriveranno dalla UE x fare un… - chiarda : @sebmes @paola_demicheli Meglio un tunnel perché quando crolla il ponte lo vedono tutti e si fanno fugure di merda.… -

Ultime Notizie dalla rete : tunnel vedono M4, i tunnel vedono la luce Leggo.it Ponte Stretto, viceministro Giancarlo Cancelleri: “Si’ al tunnel, da’ più garanzie”

“Si e’ tornati a parlare di un collegamento tra Calabria e Sicilia. Il cambio di paradigma sta nel fatto che l’opera e’ accettabile se non rimane da sola e offre all’Italia la possibilita’ di muoversi ...

Scuola, doppi turni in classe e orari dimezzati. I presidi rassegnati: ci arrangiamo

«Entreranno una decina di classi al giorno, per i primi giorni. Poi doppi turni e orario di lezione ridotto. Tre ore e non cinque, perché non abbiamo un numero sufficiente di bidelli per sanificare e ...

“Si e’ tornati a parlare di un collegamento tra Calabria e Sicilia. Il cambio di paradigma sta nel fatto che l’opera e’ accettabile se non rimane da sola e offre all’Italia la possibilita’ di muoversi ...«Entreranno una decina di classi al giorno, per i primi giorni. Poi doppi turni e orario di lezione ridotto. Tre ore e non cinque, perché non abbiamo un numero sufficiente di bidelli per sanificare e ...