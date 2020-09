LIVE – Brescia-Cantù, Supercoppa A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA (Di giovedì 10 settembre 2020) Quinta giornata del gruppo A della Supercoppa 2020 di Serie A1, al PalaLeonessa si affrontano Germani Brescia e Acqua S.Bernardo Cantù. In un girone già vinto dall’Olimpia Milano che giocherà le final four di Bologna, le due compagini lombardi si affrontano per il piazzamento e per sfruttare la gare come un test pre campionato. Al momento due le vittorie di Brescia che ha vinto proprio contro Cantù e con Varese. Solo una invece per la banda di Pancotto che ha vinto il derby di ritorno con Varese. Il confronto andrà in scena giovedì 10 settembre alle ore 20.30 e lo potrete seguire tramite LIVE testuale su Sportface. IL REGOLAMENTO DELLA Supercoppa 2020 RISULTATI E CLASSIFICHE Supercoppa AGGIORNA LA ... Leggi su sportface

DiMarzio : #Milan, è il giorno di #Tonali: iniziate le visite mediche. FOTO e VIDEO - matteosalvinimi : Non ci si ferma: un saluto da Roncadelle (Brescia), forza!???? ?? LIVE ?? - matteosalvinimi : Qui Rovato (Brescia), buon pomeriggio Amici! ?? LIVE ?? - benedettacosmi : RT @Unicatt: ?? #9settembre Seguite live il webinar ' Giovani Imprese Istituzioni: da #Brescia parte un'alleanza per il futuro' con @DeBorto… - ManuFilippone95 : RT @DiMarzio: #Milan, è il giorno di #Tonali: iniziate le visite mediche. FOTO e VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Brescia Zero Motorcycles SR/S, da Brescia a Capo Nord - RED Live Red Live Milan, rivivi la giornata di Tonali: contratto firmato, domani si allena. Le prime parole: 'Sono tanto felice'

Un colpo importante per il presente e per il futuro. Il Milan si è assicurato Sandro Tonali per i prossimi cinque anni strappandolo alla concorrenza dell'Inter.

LBA SUPERCOPPA - Brescia, ecco Cantù. Per la Germani una nuova tappa da affrontare con il piglio giusto

TV E MEDIA La partita del PalaLeonessa A2A sarà trasmessa in streaming su Eurosport Player. Come sempre, sul sito di Pallacanestro Brescia sarà possibile seguire l’andamento del match nell’apposito ...

Un colpo importante per il presente e per il futuro. Il Milan si è assicurato Sandro Tonali per i prossimi cinque anni strappandolo alla concorrenza dell'Inter.TV E MEDIA La partita del PalaLeonessa A2A sarà trasmessa in streaming su Eurosport Player. Come sempre, sul sito di Pallacanestro Brescia sarà possibile seguire l’andamento del match nell’apposito ...