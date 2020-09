Kolarov: “Nessun dubbio nell’accettare l’Inter. Scelta facile” (Di giovedì 10 settembre 2020) Prime parole in nerazzurro per Aleksandar Kolarov Dopo l’ufficialità del suo arrivo, Aleksandar Kolarov ha concesso un’intervista ai microfoni di Inter TV dove ha raccontato le sue prime impressioni sul mondo nerazzurro. Ecco le sue parole. “È vero che un paio di volte sono stato vicino all’Inter ma finalmente sono riuscito ad arrivare. Per me è stata una Scelta facile, quando ho ricevuto la chiamata del club non ci ho pensato due volte quindi ho accettato volentieri. Tanti giocatori li conoscevo già, abbiamo giocato diverse volte da avversari, quindi avevo già un’impressione molto positiva, non vedo l’ora di incontrarli tutti”. Quanto ha influito Antonio Conte sulla tua Scelta?“Sicuramente tanto, lui quando era ... Leggi su intermagazine

