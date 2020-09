Internazionali BNL d’Italia 2020, Rafael Nadal si allena al Foro Italico (VIDEO) (Di giovedì 10 settembre 2020) Un paio di giorni fa Rafael Nadal ha annunciato, tramite un messaggio VIDEO agli organizzatori, che parteciperà agli Internazionali di tennis di Roma: la 77esima edizione del torneo capitolino si terrà dal 14 al 21 novembre. Sarà un torneo speciale per il maiorchino, soprattutto perché si tratterà del suo primo torneo dopo lungo tempo senza giocare. Intanto lo spagnolo non perde tempo e, insieme a Stan Wawrinka, si sta già allenando sul Campo Pietrangeli. Rafa #Nadal is back: lo spagnolo si allena con Stan #Wawrinka sul Campo Pietrangeli degli @InteBNLdItalia 🐂 #ibi20 #tennis pic.twitter.com/k1tRg0GMBg — Matteo Mosciatti (@matmosciatti11) September 10, 2020 Leggi su sportface

"Caro presidente Binaghi, purtroppo per impedimenti di carattere personale non mi consentono di partecipare, come avrei voluto, alla conferenza stampa di presentazione degli Internazionali Bnl d'Itali ...

Roma, 8 set. (askanews) - "Nella ricostruzione del Capo di Gabinetto della Regione Lazio ci sono alcune inesattezze e lacune che confermano, come minimo, con quanta trascuratezza l'ente ha gestito le ...

