"Indigestione da ostriche". De Laurentiis positivo, aveva già i sintomi e aspettava l'esito del tampone: follia alla riunione di Serie A (Di giovedì 10 settembre 2020) E' risultato positivo al tampone anche Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli. Il coronavirus colpisce anche lui. La conferma è arrivata direttamente dalla società in una nota: "La Ssc Napoli comunica che il presidente Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al Covid-19 in seguito al tampone effettuato ieri". Il Corriere della Sera riferisce che anche un familiare del presidente è risultato positivo al virus Sars-Cov-2. Ma a preoccupare, soprattutto, è il fatto che soltanto ieri, mercoledì 9 novembre, il presidente del Napoli ha preso parte, a Milano presso l'hotel Hilton, all'assemblea di Lega Serie A, nel corso della quale si è stabilito il via libera all'ingresso dei fondi ... Leggi su liberoquotidiano

tancredipalmeri : Repubblica scrive: “De Laurentiis aveva da giorni sintomi, in attesa dei risultati del tampone arrivati in serata.… - ILOVEPACALCIO : #DeLaurentiis sulla positività al #Coronavirus: «Ho fatto indigestione di ostriche» - Ilovepalermocalcio - NoAnziche : RT @MarcoNoel19: Meno male che sono povero come la merda e non posso confondere un'indigestione da ostriche con la positività al Covid. #D… - brezzone_ : RT @Il_Brillante: De Laurentiis che con sintomi da Covid si intrufola nel Consiglio di Lega giustificandoli come indigestione da ostriche.… - MarcoNoel19 : Meno male che sono povero come la merda e non posso confondere un'indigestione da ostriche con la positività al Cov… -

Ultime Notizie dalla rete : Indigestione ostriche Repubblica - ADL aveva sintomi da giorni ma parlava di indigestione da ostriche: ieri il risultato del... Tutto Napoli De Laurentiis aveva sintomi da giorni, ma parlava di indigestione da ostriche: ieri era Milano

Ieri il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha partecipato alla riunione a Milano dell'Assemblea di Lega della Serie A. Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al Covid che ieri, nonostan ...

RADIO MARTE - Non solo ADL, anche un dirigente Napoli positivo al Covid a fine ritiro

Aurelio De Laurentiis non sarebbe il solo "positivo" della SSC Napoli. Come riferito dalla redazione di Radio Marte, infatti, sul finire del ritiro prestagionale tenutosi a Castel di Sangro, in Abruzz ...

Ieri il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha partecipato alla riunione a Milano dell'Assemblea di Lega della Serie A. Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al Covid che ieri, nonostan ...Aurelio De Laurentiis non sarebbe il solo "positivo" della SSC Napoli. Come riferito dalla redazione di Radio Marte, infatti, sul finire del ritiro prestagionale tenutosi a Castel di Sangro, in Abruzz ...