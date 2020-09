Gemma Galgani, lifting pagato da ‘Uomini e donne’? La dama svela come è andata (Di giovedì 10 settembre 2020) Si sta facendo un gran parlare del lifting a cui si è sottoposta Gemma Galgani, volto storico di ‘Uomini e donne’. La dama del Trono Over in un’intervista ha voluto soddisfare la curiosità del grande pubblico sciogliendo alcuni nodi. Domande come “perché lo ha fatto?”, “c’entra il 26enne Sirius?”, “chi ha pagato l’operazione?”. Tanto per cominciare l’ex di Giorgio Manetti ha spiegato che la decisione è maturata in un momento in cui lei non si piaceva proprio più: «Non giudicatemi se ho fatto un mini-lifting a settant’anni (…) C’è stato un periodo in cui non piacevo più e questo mi creava disagio nel rapporto con gli ... Leggi su urbanpost

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 10 settembre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stat ...

