Game and Watch: Super Mario Bros., il microscopico dispositivo Nintendo si mostra in tutto il suo splendore (Di giovedì 10 settembre 2020) La scorsa settimana, durante il direct dedicato a Super Mario, Nintendo aveva annunciato Game & Watch: Super Mario Bros., un dispositivo portatile nato per celebrare il 35esimo anniversario dell'idraulico baffuto.Il reveal aveva svelato le feature principali e il design della microconsole, ma non l'avevamo ancora vista in azione. Per fortuna, Nintendo ha risolto questa mancanza, pubblicando un video speciale dedicato interamente a questo Game & Watch.Il video ci permette di dare un'occhiata più da vicino alle caratteristiche del Game & Watch e una cosa possiamo dirla con certezza: chiamarla micro-console non è assolutamente ... Leggi su eurogamer

CjHellectric : RT @CescozTOHC: #gamers, stasera dalle ore 22, su #Twitch di @GamesPaladinsIT, non perdetevi #GNL la nostra rubrica #LIVE di talk and game.… - DravenNHK : RT @CescozTOHC: #gamers, stasera dalle ore 22, su #Twitch di @GamesPaladinsIT, non perdetevi #GNL la nostra rubrica #LIVE di talk and game.… - DG_4L : RT @CescozTOHC: #gamers, stasera dalle ore 22, su #Twitch di @GamesPaladinsIT, non perdetevi #GNL la nostra rubrica #LIVE di talk and game.… - CescozTOHC : #gamers, stasera dalle ore 22, su #Twitch di @GamesPaladinsIT, non perdetevi #GNL la nostra rubrica #LIVE di talk a… - Eurogamer_it : #GameAndWatch #SuperMarioBros, il microscopico dispositivo #Nintendo si mostra in tutto il suo splendore. -

Ultime Notizie dalla rete : Game and Game and Watch: Super Mario Bros., il microscopico dispositivo Nintendo si mostra in tutto il suo splendore Eurogamer.it Fortnite: Apple chiede risarcimento a Epic Games nella disputa sul gioco

La società di sviluppo Epic Games ha violato il suo contratto con Apple e ha illegalmente ingannato il gruppo per le entrate, secondo una domanda presentata martedì in California. La controversia ...

Apple chiude ancora ad Epic Games e disabilita "Accedi con Apple" sui suoi giochi

quello dei termini sbagliati è solo il primo errore, inizia ad esprimerti correttamente poi sul contenuto ci sono milioni di obbiezioni ma andiamo per gradi che devi essere accompagnato nel ragionamen ...

La società di sviluppo Epic Games ha violato il suo contratto con Apple e ha illegalmente ingannato il gruppo per le entrate, secondo una domanda presentata martedì in California. La controversia ...quello dei termini sbagliati è solo il primo errore, inizia ad esprimerti correttamente poi sul contenuto ci sono milioni di obbiezioni ma andiamo per gradi che devi essere accompagnato nel ragionamen ...