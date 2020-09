F1, ufficiale: Vettel nuovo pilota Aston Martin nel 2021 (Di giovedì 10 settembre 2020) MUGELLO - Sebastian Vettel è il nuovo pilota della Racing Point per il 2021 quando la scuderia prenderà il nome Aston Martin. È lo stesso team inglese ad annunciarlo attraverso il proprio sito ... Leggi su corrieredellosport

Gazzetta_it : .@F1, ora è ufficiale: #Vettel correrà in @astonmartin il prossimo anno - OnoMoreTime : RT @mara_sangiorgio: Ufficiale: Sebastian Vettel dal 2021 sarà un pilota Aston Martin-Mercedes #vettel #f1 #skymotori - LaStampa : F1, ufficiale: Vettel correrà nel 2021 con la Aston Martin - diegocatalano77 : Ufficiale: #Vettel non guiderà una #Mercedes. I 'cuppitielli' che mi hanno tirato dietro quando sostenevo questa ev… - overdharryose : RT @mara_sangiorgio: Ufficiale: Sebastian Vettel dal 2021 sarà un pilota Aston Martin-Mercedes #vettel #f1 #skymotori -

Sebastian Vettel correrà la prossima stagione di Formula 1 a bordo della Aston Martin. Il pilota tedesco, in scadenza di contratto con la Ferrari, ha deciso di correre per la scuderia che tornerà nel ...Formula 1, Sebastian Vettel in Aston Martin nel 2021: ufficiale il trasferimento del pilota tedesco al termine della stagione. Dopo settimane di indiscrezioni e trattative, è ufficiale il passaggio di ...