Esclusiva: Matteo Lucarelli molto vicino al Carpi (Di giovedì 10 settembre 2020) Matteo Lucarelli, difensore centrale classe 2001 è molto vicino al Carpi. Stiamo parlando di un figlio d’arte, il papà Alessandro è un dirigente del Parma e il ragazzo – ex scuola Inter – si è messo in evidenza proprio nelle giovanili del club emiliano dopo l’esperienza passata alla Torres. Adesso la concreta possibilità di fare l’esperienza in Serie C, l’accordo con il Carpi è molto ben avviata. Caso del destino, lo scorso 1 settembre Lucarelli Jr. ha giocato in amichevole proprio contro il Carpi, gara poi vinta 2-0 dai ducali. Foto: logo Carpi sito L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

matteo_aglio : Per iniziare con il piede giusto il GP di Misano un’intervista esclusiva con @ValeYellow46 su @gponedotcom - Cucciolina96251 : RT @_Morik92_: Una storia interessante è quella di Matteo #Bucosse, da qualche giorno nuovo portiere della #JuveU23. Qui l'intervista al pr… - europapalia : RT @secolotrentino: #FIRENZE, MATTEO #SALVINI AGGREDITO: IL VIDEO IN ESCLUSIVA QUI - secolotrentino : #FIRENZE, MATTEO #SALVINI AGGREDITO: IL VIDEO IN ESCLUSIVA QUI - _Morik92_ : Una storia interessante è quella di Matteo #Bucosse, da qualche giorno nuovo portiere della #JuveU23. Qui l'intervi… -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Matteo Esclusiva: Matteo Lucarelli molto vicino al Carpi alfredopedulla.com Arriva Salvini, a Torre del Greco bidoni della differenziata vietati fino a domani alle 24

C'è la visita di Matteo Salvini a Torre del Greco (Napoli): spariscono i bidoni per la raccolta differenziata. È il senso del provvedimento notificato a cura dell'ufficio Ambiente ed Ecologia del Comu ...

Sì della Camera: il dl Semplificazioni è legge. Tensioni M5s: 4 votano contro e 45 sono assenti. Da appalti a riqualificazione città: le novità

Il decreto semplificazioni è legge: la Camera ha approvato con 214 sì e 149 no il testo già votato dal Senato. Tra i contrari i deputati del M5s Andrea Colletti, Fabio Berardini, Elisa Siragusa e Marc ...

C'è la visita di Matteo Salvini a Torre del Greco (Napoli): spariscono i bidoni per la raccolta differenziata. È il senso del provvedimento notificato a cura dell'ufficio Ambiente ed Ecologia del Comu ...Il decreto semplificazioni è legge: la Camera ha approvato con 214 sì e 149 no il testo già votato dal Senato. Tra i contrari i deputati del M5s Andrea Colletti, Fabio Berardini, Elisa Siragusa e Marc ...