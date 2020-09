Elvis, con Tom Hanks: iniziano le riprese del biopic sul Re del rock and roll (Di giovedì 10 settembre 2020) Le riprese di Elvis, il biopic sul Re del rock and roll, riprenderanno presto, dopo una lunga interruzione. Il Premio Oscar Tom Hanks e il regista Baz Luhrmann torneranno sul set, nel Queensland (Australia), a partire dal 23 settembre 2020. La produzione di Elvis è rimasta ferma per sei mesi a causa della positività di Tom Hanks al Coronavirus. Luhrmann, il regista di questo progetto, ha commentato – come riportato da Deadline – l’inizio delle riprese dicendo: È un vero privilegio, in questo momento senza precedenti, che Tom Hanks sia stato in grado di tornare in Australia per unirsi ad Austin Butler, a tutto il nostro straordinario cast e alla troupe per iniziare la ... Leggi su optimagazine

ilarymary : Ruba la #chitarra di #ElvisPresley . In 2 diverse notti aveva portato via le chitarre e le aveva sostituite con alt… - _Grillology : @AlbertHofman72 Dici? Ma loro non erano nel cast! Guarda che faccetta... vuoi mettere con Elvis o Jackson? Eddai, s… - vespertime : @andreastabene_ Sto male. Mi sono (ri) sposato nello stesso posto con lo stesso Elvis. - VladDiValacchia : Morta per David Harbour che si è sposato con una cerimonia officiata da un tizio vestito da Elvis ???? - crocconiglio : OH RAGÀ MA CHE CAZZO SUCCEDE CON ROMEO ELVIS -