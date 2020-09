Drew Barrymore ha deciso: «Non mi sposerò mai più» (Di giovedì 10 settembre 2020) Dopo tre matrimoni falliti, Drew Barrymore, 45 anni, ha una certezza: «Non mi sposerò mai più». L’ex bambina terribile del cinema, diventata famosa fin dall’esordio all’età di 7 anni in E.T. L’extraterrestre, lo ha giurato a People: «Mai, mai, mai più. Un mai scritto a lettere maiuscole». Aggiungendo: «Avevo due opzioni. Collezionare mariti come Liz Taylor o darci un taglio». Lei ha scelto di darci un taglio. Anche perché è giunta alla conclusione che il matrimonio è un’istituzione obsoleta, che aveva senso «quando la vita durava in media trent’anni e la persona più vicina a te era a tre giorni di distanza a cavallo». Leggi su vanityfair

DrApocalypse : 'Mai. Mai mai mai. Non mi sposerò mai più!', parola di Drew Barrymore - mari_marti89 : Credo che il tipo che da due giorni prova a organizzare un’uscita con me soffra della sindrome di cui soffriva Drew… - GiuDiChi : @SlKim Consiglio notturno: Music and lyrics su Netflix. Carino e con una Drew Barrymore bravissima - gabrioska_ : La giornata al mare finisce con un bel piantino sotto la pioggerellina. Nel ruolo di me nel film della mia vita vor… - GamingToday4 : I segreti delle star: Drew Barrymore e il cadavere del nonno -

Ultime Notizie dalla rete : Drew Barrymore Drew Barrymore ha deciso: «Non mi sposerò mai più» Vanity Fair.it Comitato Media e Minori

Dal romanzo di Stephen King, "L'incendiaria". Una bambina può scatenare incendi con la forza della mente. La CIA ne vuole approfittare. Con Drew Barrymore ...

Drew Barrymore, debutta il talk show della star: tra gli ospiti Cameron Diaz e Lucy Liu

Prenderà il via lunedì prossimo il nuovo talk show condotto da Drew Barrymore e nella prima puntata si assisterà a una piccola reunion di Charlie's Angels: le prime ospiti del Drew Barrymore Show sara ...

Dal romanzo di Stephen King, "L'incendiaria". Una bambina può scatenare incendi con la forza della mente. La CIA ne vuole approfittare. Con Drew Barrymore ...Prenderà il via lunedì prossimo il nuovo talk show condotto da Drew Barrymore e nella prima puntata si assisterà a una piccola reunion di Charlie's Angels: le prime ospiti del Drew Barrymore Show sara ...