De Laurentiis positivo, il comunicato del Benevento sul presidente Vigorito (Di giovedì 10 settembre 2020) Continuano ad arrivare reazioni dopo la positività al Coronavirus del presidente del Napoli De Laurentiis. Il numero uno del club azzurro ha partecipato all’assemblea di lega e ha avuto contatti con altri presidenti. Nel frattempo è arrivato un comunicato del Benevento. “In seguito alle notizie diffusesi in queste ore in merito alla comunicazione del Calcio Napoli che il presidente Aurelio De Laurentis è risultato positivo al Covid-19, il Benevento Calcio comunica quanto segue: “Il presidente Oreste Vigorito, nella mattinata di ieri, ha partecipato a Milano all’assemblea di Lega A, al termine della quale è stato invitato dal presidente De ... Leggi su calcioweb.eu

