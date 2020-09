De Laurentiis, positivo al covid, in assemblea con sintomi: "Ho mangiato troppe ostriche" (Di giovedì 10 settembre 2020) Aurelio De Laurentiis non ha mai avuto la febbre ieri nella giornata del viaggio a Milano per l’assemblea di Lega. Lo riferisce all’ANSA la comunicazione del Napoli. Il presidente azzurro si sentiva bene, spiegano, altrimenti “per come è attento alla salute e al covid19 non sarebbe mai partito”. La precisazione arriva in seguito a quanto riportato dal Corriere della sera, secondo cui De Laurentiis ha ricevuto l’esito del tampone (effettuato nella mattinata), attorno alle 14.30 mentre partecipava all’assemblea di Lega. “Ho 38.5 di febbre , il tampone è positivo”, ha comunicato alle 8.30 di sera al presidente della Lega, Dal Pino. Secondo la Gazzetta dello Sport, già dalla mattina, durante ... Leggi su huffingtonpost

