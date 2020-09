Dan Friedkin è arrivato a Roma (Di giovedì 10 settembre 2020) Dan Friedkin è sbarcato a Roma. Il nuovo presidente dei giallorossi, come aveva promesso dopo il closing per l’acquisto della società, è giunto nella capitale prima dell’avvio della Serie A. Il presidente, effettuato il tampone di rito negli USA, è volato in Italia per far sentire da subito la propria vicinanza alla squadra. Ancora da capire quali saranno gli spostamenti di Friedkin in questi giorni a Roma, non si esclude – non c’è ancora nulla di ufficiale in merito – che ci possa essere un incontro con la sindaca di Roma, Virginia Raggi. In ogni caso questo viaggio del nuovo presidente si traduce come una prima presa di contatto con la sua nuova società, in attesa di tornare nei prossimi mesi a Roma per una ... Leggi su alfredopedulla

Solano_56 : Dan #Friedkin e’ arrivato a Roma Il nuovo proprietario della #Roma atterrato in Italia qualche giorno fa a Venezia - OfficialASRoma : La prima intervista in giallorosso di Dan e Ryan Friedkin Leggila qui: - cascipatrizia : RT @Fil_Biafora: Dan #Friedkin lascia Trigoria, breve cenno di saluto a tifosi e cronisti presenti all'esterno del cancello del centro spor… - obsessedwithasr : RT @AliprandiJacopo: Dan e Ryan #Friedkin hanno lasciato #Trigoria. Pollice in su del presidente per salutare alcuni tifosi. https://t.co… - Frik70 : @Fil_Biafora Dietro alla figura di Dan #friedkin si nasconde quella di @mimmo_ferretti ?? ??? -