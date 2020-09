Coronavirus in Toscana: 92 nuovi contagi, oggi 10 settembre. Età media 38 anni (Di giovedì 10 settembre 2020) Sono 92 i nuovi contagi da Coronavirus registrati oggi, 10 settembre, in Toscana (32 identificati in corso di tracciamento e 60 da attività di screening). 15 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero. 3 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (Sardegna). 2 casi individuati grazie ai controlli attivati in porti e stazioni Leggi su firenzepost

