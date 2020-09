Bennu è vivo | soprattutto di pomeriggio

Leggi su aliveuniverse.today

(Di giovedì 10 settembre 2020) In una raccolta di articoli pubblicati sulla rivista Journal of Geophysical Research, il team della missione OSIRIS-REx descrive le ultime scoperte: l'asteroidenon è una semplice roccia spaziale inerte ma sparge un po' di materiale durante il suo tragitto. La sonda della NASA ha osservato per la prima volta questa attività da una distanza ravvicinata.