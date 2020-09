Agudelo allo Spezia: tutto confermato. E piace sempre Saponara (Di giovedì 10 settembre 2020) Kevin Agudelo allo Spezia: una nostra esclusiva di tre giorni che ha trovato conferme nelle parole di Pradè. Il centrocampista tornerà al Genoa e poi verrà girato al club neo-promosso in Serie A. Lo Spezia è anche su Riccardo Saponara e sta seguendo con attenzione il centrocampista Deiola, tornato al Cagliari dopo il prestito di Lecce. Foto: Twitter ufficiale Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Il direttore della Fiorentina dà il via libera a salutare il colombiano che tornerebbe al Genoa e poi in prestito agli aquilotti. Affare svincolato dalla trattativa per Saponara, che appare più compli ...Tra i tanti temi affrontati da Daniele Pradè in conferenza stampa, c'è stato anche quello relativo a Kevin Agudelo, centrocampista viola il cui destino pare ormai scritto: "Probabilmente oggi chiudiam ...