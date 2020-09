Uefa, sorteggio dei gironi delle Coppe europee spostato a Nyon i primi di ottobre (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il sorteggio per la fase a gironi di Champions ed Europa League 2020/2021 si svolgerà a Nyon, anziché ad Atene, il 1° e il 2 ottobre. A comunicare tale notizia è stata direttamente la Uefa che, attraverso una nota, ha spiegato le problematiche legate alla capitale greca: “Dopo una serie di colloqui con le autorita’ greche la Uefa ha annunciato oggi la decisione di trasferire l’evento di avvio della prossima stagione europea per club da Atene (Grecia) a Nyon (Svizzera), l’1 e 2 ottobre 2020. L’evento comprende i sorteggi per la fase a gironi 2020/21 della Champions e della Europa League, nonche’ i premi ai migliori giocatori e allenatori della stagione 2019/20”. ... Leggi su sportface

