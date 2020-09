Tartaruga curata a Favignana riprende il mare a Pantelleria (Di mercoledì 9 settembre 2020) curata a Favignana, nel Centro di recupero Tartarughe marine Amp Isole Egadi, una caretta-caretta (che e’ stata chiamata Puck) e’ tornata a Pantelleria per riprendere la via del mare. L’esemplare, di circa 20 anni d’eta’, lo scorso 25 luglio era stato ritrovato ferito nelle acque antistanti la spiaggia di Bue Marino, dove adesso e’ stata liberata in mare alla presenza dei bambini dell’associazione marevivo, del direttore del Parco nazionale Isola di Pantelleria, Antonio Parrinello, di Giuseppe Amato, di Legambiente, e di Antonio Terrone, comandante dell’Ufficio circondariale marittimo di Pantelleria, che aveva curato le attivita’ di recupero e trasferimento della ... Leggi su meteoweb.eu

