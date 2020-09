"Suarez frena: non è ancora convinto della Juve" (Di mercoledì 9 settembre 2020) BARCELLONA, Spagna, - Luis Suarez non è ancora sicuro di andare alla Juve . Lo scrive il sito del giornale catalano Sport secondo cui la punta del Barcellona avrebbe ancora dei dubbi sui bianconeri. " ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : 'Suarez frena: non è ancora convinto della Juve': Secondo Sport l'attaccante del Barcellona vuole valutare bene tut… - DilectisG : RT @ForzAzzurri1926: CLAMOROSA VOCE DI MERCATO DALLA SPAGNA# JUVENTUS INCREDULA E DISPERATA > - ForzAzzurri1926 : CLAMOROSA VOCE DI MERCATO DALLA SPAGNA# JUVENTUS INCREDULA E DISPERATA > - robertopontillo : RT @ilbianconerocom: #Zaniolo frena #Dzeko, la Juve punta tutto su #Suarez: cosa manca per chiudere - ilbianconerocom : #Zaniolo frena #Dzeko, la Juve punta tutto su #Suarez: cosa manca per chiudere -

Ultime Notizie dalla rete : Suarez frena "Suarez frena: non è ancora convinto della Juve" Corriere dello Sport Calciomercato Juventus, all-in su Suarez: addio Dzeko?

Suarez o Dzeko, Dzeko o Suarez? E' questo il dubbio che attanaglia la dirigenza della Juventus. I bianconeri sono pronti al tutto per tutto per l'uruguaiano del Barcellona. Dzeko si complica per l'inf ...

Zazzaroni, Chiariello, Giudice e Calamai a ‘Punto Nuovo Sport Show’

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore Corriere dello Sport: “Per fare una canale della Lega c ...

Suarez o Dzeko, Dzeko o Suarez? E' questo il dubbio che attanaglia la dirigenza della Juventus. I bianconeri sono pronti al tutto per tutto per l'uruguaiano del Barcellona. Dzeko si complica per l'inf ...In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore Corriere dello Sport: “Per fare una canale della Lega c ...