Serie C | il pasticcio della Figc e lo sciopero dei calciatori | slittano i calendari e l’avvio della stagione I dettagli

Un campionato quello di Serie C che si preannuncia complicato.Principalmente due gli interrogativi che potrebbero mettere in discussione l'inizio della stagione: la presa di posizione da parte di Assocalciatori che vorrebbe scioperare per protesta contro il limite delle liste bloccate di 22 giocatori impiegabili in campionato e il problema causato dalla topica commessa dalla Procura federale della Federcalcio che "rischia di allungare a dismisura i tempi per una sentenza definitiva sulla presunta combine fra Bitonto e Picerno", si legge sull'edizione odierna de La Repubblica. Errore procedurale, quest'ultimo, che ha già causato il "blocco della compilazione dei tre gironi

