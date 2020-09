Senegalese sfregia i passanti a un passo dal Festival di Venezia: aggressioni e rapine in poche ore (Di mercoledì 9 settembre 2020) Come in una brutta commedia all’italiana. Proprio mentre Favino e compagni inneggiavano all’accoglienza degli immigrati contro i politici “xenofobi”, a pochi metri dal Lido, un pregiudicato Senegalese seminava il panico tra i cittadini della Laguna. La vita quotidiana batte le teorie dei Radial chic E se qualcuno si chiede come mai in Veneto la maggioranza dei cittadini vota centrodestra, magari inizi anche a leggere le notizie di cronaca nera. La storia tiene banco sui giornali locali. A Venezia è andato in scena una sorta di tre per uno della violenza. Protagonista un Senegalese di 30 anni che nell’arco di poche ore ha prima aggredito un passante. Poi ha sfregiato un uomo. E, infine, non contento, ha rapinato un negozio. L’immigato africano, già noto ... Leggi su secoloditalia

VENEZIA Il primo giorno ha rotto il setto nasale a un passante e ne ha sfregiato un altro con una bottigliata in Lista di Spagna, il secondo ha rapinato un tabaccaio al Lido, il terzo ha mandato all'o ...

