Scuola, l’appello degli esperti al governo: «Urgente procedere con tamponi su vasta scala» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 9 settembreL’appello è firmato da 150 accademici, organizzati nel think tank Lettera 150. In un documento pubblicato dall’organizzazione nata sull’onda dell’emergenza Covid-19, si legge: «La ripresa delle attività scolastiche e l’avvicinarsi dell’autunno rendono Urgente organizzare la macchina pubblica per procedere con tamponi su vasta scala così da individuare subito gli infetti, isolare i focolai sul nascere ed evitare il riesplodere dell’epidemia». Gli scienziati hanno ricordato che il virologo Andrea Crisanti ha stimato che potrebbe essere necessario in questa fase processare fino a 400 mila tamponi ogni giorno. Tra i rappresentanti di Lettera 150 ... Leggi su open.online

