RoboCop: una serie prequel su Dick Jones è in lavorazione (Di mercoledì 9 settembre 2020) MGM sta sviluppando una serie televisiva prequel sull'universo di RoboCop incentrata su Dick Jones agli inizi della sua carriera. Probabilmente i fan di RoboCop erano in attesa di novità su RoboCop Returns ma sembra che in pentola bolla tutt'altro. Secondo quanto dichiarato in un'intervista da Ed Neumeier, co-sceneggiatore originale di RoboCop, MGM starebbe lavorando ad una nuova serie televisiva prequel incentrata su Dick Jones, interpretato da Ronny Cox nel film di Paul Verhoeven nel 1987. La serie dovrebbe raccontare l'ascesa al potere dell'iconico villain e Neumeier ne ha parlato in questi termini:"Ci sto lavorando alla MGM. Possiede tutte le cose ... Leggi su movieplayer

RoboCop, in arrivo una serie prequel dall'autore del cult degli anni '80

In attesa di nuovi dettagli sullo sviluppo di RoboCop Return dopo l'uscita di Neil Blomkamp, sostituito lo scorso novembre da Abe Forsythe, ecco arrivare delle importanti novità sul franchise per quan ...

