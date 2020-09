Restano in carcere i fratelli Bianchi. Arresti convalidati per tutti e quattro gli indagati per la morte di Willy. Solo Belleggia ha ottenuto i domiciliari (Di mercoledì 9 settembre 2020) Restano agli Arresti i quattro indagati per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne della provincia di Frosinone ucciso, nella notte tra sabato e domenica, nel corso di una rissa a Colleferro, in provincia di Roma. Il gip di Velletri ha convalidato l’arresto, per concorso in omicidio preterintenzionale, dei fratelli Gabriele e Marco Bianchi (nella foto), Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. Solo Belleggia, che ieri nel corso dell’interrogatorio di garanzia aveva ammesso di aver visto uno dei fratelli Bianchi nel luogo dell’aggressione, ha ottenuto i domiciliari, mentre gli altri tre indagati resteranno ... Leggi su lanotiziagiornale

Restano in carcere tre delle quattro persone arrestate per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, ucciso nel corso di una rissa la notte tra sabato e domenica. Il gip di Velletri ha convalidato l'arrest ...

Restano in carcere tre delle quattro persone arrestate per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, ucciso nel corso di una rissa la notte tra sabato e domenica. Il gip di Velletri ha convalidato l'arrest ...