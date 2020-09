Referendum, Zingaretti: “Di Maio parla di costi? Chi se ne frega. Con il sì apriamo alle riforme, proposta sempre stata nel nostro dna” (Di mercoledì 9 settembre 2020) “Perché sì al Referendum? Io odio l’antipolitica l’ho sempre combattuta. E ora non lascio in campo a una riforma che vuole cambiare le cose su una proposta che è sempre stata nel dna dei democratici”, così il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, a Di Martedì su La7 parla del Referendum e della posizione del partito. “Sento dire, ‘c’è Di Maio che parla di costi’. Ma chi se ne frega di Di Maio, io non lascio il campo di una mia riforma a qualcun altro che non la pensa come me”, continua il dem, sottolineando che “se c’è un piccolo spazio per ... Leggi su ilfattoquotidiano

