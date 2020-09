Portuense-Monteverde, tragedia in strada: donna trovata morta sul marciapiede (Di mercoledì 9 settembre 2020) tragedia a Roma questa mattina alle ore 7:10, dove un passante ha visto una donna accasciata sul marciapiede in via dei Colli Portuensi, all’altezza del civico 452. Credendo che la donna avesse un malore, l’uomo si è avvicinato per soccorrerla e nel contempo ha chiamato un’ambulanza, ma, nell’avvicinarsi, si è reso conto che aveva perso sangue e che la donna era morta. Quando sono giunti i sanitari del 118, giunti con un’automedica e un’ambulanza, hanno solo potuto constatare il decesso della donna, di circa 40 anni. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Monteverde e il medico legale. La causa più probabile del decesso è un malore. su Il Corriere della ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Portuense-Monteverde, tragedia in strada: donna trovata morta sul marciapiede - Ap0llon481 : Quando rompete il cazzo che siete stanchi perché avete fatto “2000 giri”, percorrendo 10 m... pensate a me, che ogg… -

Ultime Notizie dalla rete : Portuense Monteverde Portuense-Monteverde, tragedia in strada: donna trovata morta sul marciapiede Il Corriere della Città