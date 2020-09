Pisa, asilo nega ingresso ai figli di medici impegnati nei reparti Covid. Il Comune: “Caso risolto, ma resta lacuna normativa nel decreto” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Per un asilo comunale di Pisa i figli di medici, infermieri e operatori sanitari a contatto con pazienti affetti da Covid-19 non possono andare al nido. Una stretta lettura del decreto emanato il 3 agosto, infatti, non dà il permesso d’ingresso ai bambini se “essi stessi o i loro genitori e accompagnatori sono stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni”. Un inghippo normativo, spiegano dal Comune, che ha alzato una polemica riportata ieri dal quotidiano Il Tirreno. Ieri era previsto il rientro nelle aule per molti bambini in età da asilo, per il primo giorno di inserimento. Al nido “I Passi”, però, ad alcuni di loro è stato richiesto di ... Leggi su ilfattoquotidiano

A Pisa al nido comunale 'I Passi' figli di medici, infermieri e operatori sanitari in prima contro il Covid-19 non possono entrare. Alcuni genitori sono stati chiamati dal personale della struttura e ...

Suscita indignazione la decisione di un asilo nido a Pisa, che ha detto di no ai figli degli operatori sanitari. Rossi: "È cultura discriminatoria". Sono stati acclamati come "eroi" nei tempi più bui ...

