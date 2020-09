Patate. Attenta a quella buccia! (Di mercoledì 9 settembre 2020) Amate da grandi e piccini, le Patate sono degli alimenti ricchissimi di proprietà benefiche per l’organismo grazie alle numerose sostanze in esse contenute. Si tratta soprattutto di: glicidi (amido); proteine che – anche se in piccole quantità – sono di alto valore biologico, in quanto contengono aminoacidi essenziali; sali minerali quali potassio, ma anche calcio, ferro, sodio e fosforo. Consigliate soprattutto a cena per il loro effetto rilassante sul sistema nervoso che può aiutare le persone che soffrono di insonnia a ottenere una migliore qualità del sonno. Ma a patto che siano conservate perfettamente e che non presentino parti verdi o germogli. In questa fase viene infatti prodotta la solanina, un alcaloide tossico. Questa sostanza – come si legge nel volume “Il ruolo nutrizionale e terapeutico degli ... Leggi su dilei

Ultime Notizie dalla rete : Patate Attenta Mangiare a Trento: i ristoranti da provare Gambero Rosso Ma un fungo minaccia barbabietole e patate

A insidiare bietole e patate, coltivazioni che da sempre sono fonti di reddito per gli agricoltori della Bassa, c’è un fungo killer chiamato ‘sclerozio’. Non c’è rimedio chimico contro questo flagello ...

Patate, pelarle o friggerle evita nausea da glicoalcaloidi

Una scorpacciata di patate, soprattutto se con la buccia in cotture tipiche come il barbecue e alla brace, non è solo un attentato alla linea ma può causare nausea, vomito e diarrea. Sono i sintomi da ...

A insidiare bietole e patate, coltivazioni che da sempre sono fonti di reddito per gli agricoltori della Bassa, c’è un fungo killer chiamato ‘sclerozio’. Non c’è rimedio chimico contro questo flagello ...Una scorpacciata di patate, soprattutto se con la buccia in cotture tipiche come il barbecue e alla brace, non è solo un attentato alla linea ma può causare nausea, vomito e diarrea. Sono i sintomi da ...